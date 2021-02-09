Влада Тель-Авіва запустила кампанію з безкоштовної вакцинації від коронавірусу іноземців і прохачів притулку.

Про це повідомляє AP.

За безкоштовним щепленням у чергу вишикувалися десятки мігрантів та іноземних робітників.

У перший день роботи центру вакцинації на півдні Тель-Авіва, де проживає велика група мігрантів, ін’єкції COVID-вакциною зробили десяткам іноземних громадян. У число перших одержувачів увійшли робітники з Філіппін, Молдови та Нігерії, а також мігранти з Судану та Еритреї.

Фото: АР

Представник муніципалітету Тель-Авіва Ейтан Шварц заявив, що уряд зобов’язаний вакцинувати всіх людей у межах країни, та додав, що наступним кроком має бути вакцинація осіб, які перебувають в Ізраїлі незаконно, не мають документів або шукають притулку.

Ізраїль розпочав вакцинацію свого населення наприкінці 2020 року. Країна вже отримала понад 3,5 мільйона доз вакцини від Pfizer.