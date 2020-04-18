Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій Тернопільщини.

Пожежа у заказнику, що розташований у межах заболоченої заплави річки Серет, між Пронятином (мікрорайон Тернополя) та селами Біла, Чистилів, Великий Глибочок і Плотича Тернопільського району, виникла 17 квітня, на площі близько 8 га.

Повідомлення про горіння сухої трави та очерету надійшло на номер екстреного виклику “101” о 17:10.

Наразі до ліквідації масштабної пожежі залучено 9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників.