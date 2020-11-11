Про це повідомляє видання The Verge.

У жовтні газета Wall Street Journal повідомила, що суд в штаті Пенсильванія ухвалив тимчасово заблокувати рішення міністерства торгівлі США про заборону використання TikTok з 12 листопада. Американська влада зобов’язали материнську компанію ByteDance позбутися всіх активів в США, пов’язаних з TikTok.

CFIUS (Комітет з іноземних інвестицій в США) встановив крайній термін 12 листопада для TikTok, щоб позбутися від “будь-яких матеріальних або нематеріальних активів або власності, де б вони не знаходилися, які використовуються для роботи з додатком TikTok в Сполучених Штатах”. TikTok заявляє, що подав заявку на 30-денну відстрочку, але не отримав жодної відповіді з цього приводу. Незрозуміло, що насправді станеться, якщо термін закінчиться.

“З огляду на те, що ми стикалися з постійними новими запитами і відсутністю ясності з приводу того, чи будуть прийняті запропоновані нами рішення, ми запросили 30-денного відстрочення … З наближенням крайнього терміну – 12 листопада, і не отримавши відстрочку, у нас немає іншого вибору, крім як подати позов до суду, щоб захистити наші права і понад 1,5 тисячі співробітників в США “, – йдеться в заяві TikTok.

У TikTok відзначають, що протягом року активно і сумлінно співпрацювали з CFIUS, щоб вирішити проблеми національної безпеки.

У серпні президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.

TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.