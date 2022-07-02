Про це повідомили у Telegram-каналі міської ради Маріуполя.
Зазначається, що мирні жителі Маріуполя, яких раніше затримали російські окупанти, зараз знаходяться у тюрмах квазіреспубліки “ДНР”.
За наявними даними, людей утримують щонайменше у чотирьох тюрмах: у двох тюрмах в Оленівці, у Донецькому СІЗО та у тюрмі Макіївки.
Затримані перебувають у нелюдських умовах. У тісних камерах, 2х3 метри, перебуває по 10 осіб. Маріупольцям практично не дають їжу та воду та не виводять на вулицю.
Також у затриманих немає жодного доступу до медичної допомоги.
Більш того, у тюрмах людей піддають всіляким формам катування – від психологічного до фізичного.
“Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста. Застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув‘язнених. Домогтися, щоб наразі вони отримали гідні умови перебування. Та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця”, – заявив Вадим Бойченко.
- Нагадаємо, станом на червень 2022 року, офіційно відомо про понад 23 000 смертей мирних мешканців Маріуполя внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Приморське місто на узбережжі Азовського моря перетворене на велике кладовище з іменами невідомих та невпізнаних людей, руїни, спалені будинки та триколор окупантів.