Понад 10 000 мирних мешканців Маріуполя утримують у тюрмах на території невизнаної "Донецької народної республіки". За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, затримані перебувають у нелюдських умовах.

Про це повідомили у Telegram-каналі міської ради Маріуполя.

Зазначається, що мирні жителі Маріуполя, яких раніше затримали російські окупанти, зараз знаходяться у тюрмах квазіреспубліки “ДНР”.

За наявними даними, людей утримують щонайменше у чотирьох тюрмах: у двох тюрмах в Оленівці, у Донецькому СІЗО та у тюрмі Макіївки.

Затримані перебувають у нелюдських умовах. У тісних камерах, 2х3 метри, перебуває по 10 осіб. Маріупольцям практично не дають їжу та воду та не виводять на вулицю.

Також у затриманих немає жодного доступу до медичної допомоги.

Більш того, у тюрмах людей піддають всіляким формам катування – від психологічного до фізичного.

“Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста. Застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув‘язнених. Домогтися, щоб наразі вони отримали гідні умови перебування. Та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця”, – заявив Вадим Бойченко.