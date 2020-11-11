Делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що сторони взяли український план щодо Донбасу за основу. Проте члени ТКГ з цим не погоджуються.

Про це заявили у пресслужбі делегації України у ТКГ.

У делегації зазначили, що на засіданні політичної підгрупи 10 листопада головною новиною стало обговорення українського “Плану дій” щодо Донбасу.

“Певне здивування нашої делегації викликало ствердження російської сторони, що, нібито, Українська делегація обіцяла затвердження “Плану” українським парламентом. Проте після нагадування російським представникам, що в Україні діє демократія та парламентський суверенітет, і делегація може лише надавати рекомендації, а не гарантувати ті чи інші законодавчі ініціативи, бесіда швидко повернулася в конструктивне русло”, — заявили в делегації.

Говорячи про результати засідання, у ТКГ заявили, що “можна сказати, що український “План” був взятий за основу”.

Проте член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, коментуючи цю інформацію, заявив, що казати про те, що план був взятий за основу, не можна. “Я б не сказав, що план взятий за основу, коректніше говорити, що в основному сьогодні обговорювався план України. Але якраз та сторона стверджує, що він не відповідає Мінським угодам. Тому говорити, що це обговорення буде продуктивним, дуже складно. В основному обговорювався наш план, “та сторона” його активно критикувала”, — сказав Гармаш в етері телеканалу “Україна 24”.