Про це повідомляє NHK.
Як стало відомо, померли, в основному, ті громадяни, в будинках або квартирах яких не було кондиціонерів, які знижують температуру повітря.
Тільки на цьому тижні температура повітря в Токіо тримається на рівні 36 градусів і вище. У місті Хамамацу зафіксований температурний рекорд – більше 41 градуса вище нуля. Це історичний рекорд за останні два роки.
Місцевим жителям влада порекомендувала в денний час бути в приміщеннях з кондиціонерами, а також якомога частіше пити воду.
Влада Токіо стверджує, що загиблих від спеки всього 26 осіб. Але медична експертиза свідчить про набагато більшу кількість летальних випадків.
- Центр громадського здоров’я МОЗ України опублікував низку порад, як поводитися в спекотну погоду.