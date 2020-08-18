З початку серпня в Токіо (Японія) не менше 79 осіб померли через спеку. 80% з них - люди у віці старше 70 років.

Про це повідомляє NHK.

Як стало відомо, померли, в основному, ті громадяни, в будинках або квартирах яких не було кондиціонерів, які знижують температуру повітря.

Тільки на цьому тижні температура повітря в Токіо тримається на рівні 36 градусів і вище. У місті Хамамацу зафіксований температурний рекорд – більше 41 градуса вище нуля. Це історичний рекорд за останні два роки.

Місцевим жителям влада порекомендувала в денний час бути в приміщеннях з кондиціонерами, а також якомога частіше пити воду.

Влада Токіо стверджує, що загиблих від спеки всього 26 осіб. Але медична експертиза свідчить про набагато більшу кількість летальних випадків.