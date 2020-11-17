У торгових центрах США Санта Клауса відгородять від відвідувачів склом: фото

Про це пише AP.
В американських торгових центрах є традиція: щороку під час Різдвяних свят діти можуть посидіти на колінах Санта-Клауса і попросити його про подарунки.
Але в цьому році, враховуючи епідемію, а також той факт, що вік і вага Санти піддають його високому ризику серйозного захворювання, викликаного коронавірусом, традицію довелося змінити.
Замість неї діти будуть говорити Санті, що вони хочуть на Різдво, з відстані майже у два метри, а іноді й через скло.
Також Санта і його відвідувачі навіть для фото повинні будуть надягати маску. А деякі торговельні центри поставлять перед Сантою подарункові коробки та інші прикраси, щоб діти до нього не підходили.
Інші заходи безпеки включають онлайн-бронювання, щоб скоротити черги. Також будуть скорочені години роботи Санти.
- Міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбрук дозволив двом місцевим Санта Клаусам – Сінтерклаасу і Пер-Ноелю – не йти на 10-денний карантин після прибуття до Бельгії, щоб вони встигли роздати дітям новорічні подарунки.