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У торгових центрах США Санта Клауса відгородять від відвідувачів склом: фото

Всупереч епідемії коронавірусу, власники американських торгових центрів збережуть різдвяну традицію з Санта-Клаусом. Однак посидіти у нього на колінах цього року не вдасться.

Вівторок, 17 листопада 2020, 18:59

Про це пише AP.

В американських торгових центрах є традиція: щороку під час Різдвяних свят діти можуть посидіти на колінах Санта-Клауса і попросити його про подарунки.

Але в цьому році, враховуючи епідемію, а також той факт, що вік і вага Санти піддають його високому ризику серйозного захворювання, викликаного коронавірусом, традицію довелося змінити.

Замість неї діти будуть говорити Санті, що вони хочуть на Різдво, з відстані майже у два метри, а іноді й через скло.

Також Санта і його відвідувачі навіть для фото повинні будуть надягати маску. А деякі торговельні центри поставлять перед Сантою подарункові коробки та інші прикраси, щоб діти до нього не підходили.

Інші заходи безпеки включають онлайн-бронювання, щоб скоротити черги. Також будуть скорочені години роботи Санти.

Теги: Санта Клаус, фото, відео, Різдво, США

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