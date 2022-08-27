російсько-українська війна
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26 серпня

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У трьох українських регіонах очікуються дощі, на решті території – без опадів: прогноз погоди на 27 серпня

За даними синоптиків, суботу, 27 серпня, практично по всій території України - сухо та спекотно. Дощі та грози прогнозують лише у трьох регіонах.

Субота, 27 серпня 2022, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів вдень покажуть від +27 до +30 градусів, на Закарпатті – +31…+33. Без опадів.

У центрі дощі та грози очікуються у Черкаській та Кіровоградській областях, нарешті територій – без опадів. Температура повітря вдень прогріється до +28..+31 градуса, на Дніпропетровщині до +32.

На півночі хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря від +27 до +30, на Сумщині до +31.

На сході без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +30 до +32 градусів.

У південних регіонах дощі та грози очікують лише у Криму у решті областях – спекотно і без опадів. повітря вдень прогріється до +29…+31 градуса, а на Херсонщині очікується +30…+32.

У Києві у суботу хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +28 до +30 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

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