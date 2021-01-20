Про це повідомляє газета elDiario.

Зазначається, що вибух стався близько 15:00 на вулиці Толедо, яка розташована у центральній частині міста. В результаті інциденту був пошкоджений багатоповерховий будинок. Зокрема, повністю зруйновано дах, внутрішні та частина зовнішніх перегородок.

Поруч зі зруйнованим будинком розташовано  школу та будинок для людей похилого віку. Кількість жертв поки невідома.

За даними видання, рятувальники поки не готові назвати конкретну причину вибуху. Зазначається, що підозрюють вибух газу.

  • Раніше мешканка Лондона Джоді Томпсон поскаржилася у соцмережах, що свічка “Вона пахне, як моя вагіна” від голлівудської акторки Гвінет Пелтроу вибухнула у неї вдома.