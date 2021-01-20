Про це повідомляє газета elDiario.
Зазначається, що вибух стався близько 15:00 на вулиці Толедо, яка розташована у центральній частині міста. В результаті інциденту був пошкоджений багатоповерховий будинок. Зокрема, повністю зруйновано дах, внутрішні та частина зовнішніх перегородок.
Поруч зі зруйнованим будинком розташовано школу та будинок для людей похилого віку. Кількість жертв поки невідома.
За даними видання, рятувальники поки не готові назвати конкретну причину вибуху. Зазначається, що підозрюють вибух газу.
#BREAKING
📹| Heavy explosion in Spain's Madrid
pic.twitter.com/zmN3RvPGrd
— EHA News (@eha_news) January 20, 2021
Al menos 4 plantas han resultado afectadas tras la explosión en este edificio de la calle Toledo. Están siendo evacuadas por @BomberosMad y atendidas por @SAMUR_PC varias personas. pic.twitter.com/tC5yzvVduO
— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021
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