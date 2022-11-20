Про це повідомило російське “РБК“.

Займання сталися у районі, де розташовані складські приміщення. МНС РФ заявили, що пожежу зафіксували у двоповерховій цегляній складській будівлі біля Комсомольської площі. У ній знаходяться магазин меблів і світильників та магазин квітів.

Станом на 15:16 площа займання становила близько 2 тисяч квадратних метрів. Через пожежу завалилися перекриття між першим та другим поверхами.

Станом на 15:53 до ліквідації пожежі залучили три вертольоти Ка-32 та пожежний потяг. Займання збільшилось до 2,5 тисяч квадратних метрів.

Щодо постраждалих інформації немає.