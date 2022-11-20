Про це повідомило російське “РБК“.
Займання сталися у районі, де розташовані складські приміщення. МНС РФ заявили, що пожежу зафіксували у двоповерховій цегляній складській будівлі біля Комсомольської площі. У ній знаходяться магазин меблів і світильників та магазин квітів.
Станом на 15:16 площа займання становила близько 2 тисяч квадратних метрів. Через пожежу завалилися перекриття між першим та другим поверхами.
Станом на 15:53 до ліквідації пожежі залучили три вертольоти Ка-32 та пожежний потяг. Займання збільшилось до 2,5 тисяч квадратних метрів.
Щодо постраждалих інформації немає.
В Москве горит склад
Возле Комсомольской площади загорелся склад, площадь возгорания — около 2 тысяч квадратных метров. На 500 квадратах уже произошло обрушение.#москва #россия #пожар #комсомольскаяплощадь #склад #обрушение pic.twitter.com/mmUcY9Asnu
— Activatica (@Activatica) November 20, 2022
- Російські спецслужби планують влаштувати провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури. За даними української розвідки, вони можуть відбутися на білоруській АЕС.