Про це повідомляє пресслужба МНС РФ, російська служба BBC News, а також російська пропагандистська агенція “РИА Новости“.
Зазначається, що серед жертв є двоє малолітніх дітей. Також дев’ять людей госпіталізували, ода особа загинула в лікарні.
Пожежа сталася на 5 поверсі 16-поверховому готелі по вулиці Міжнародній сталася ввечері 21 січня. Слідчі вважають, що причиною займання міг бути підпал.
“Число загиблих внаслідок пожежі в центрі Москви зросло до 7 осіб, повідомили в екстрених службах”, — пише прокремлівська “РИА Новости”.
Пожежа сталася у вівторок увечері у готелі “МКМ” на Міжнародній вулиці, площа займання оцінювалась у 100 квадратних метрів.
- У російському місті Красноярськ сталася масштабна пожежа. За даними місцевих ЗМІ, горить склад холодильників.