Ввечері 21 лютого у російській столиці 7 людей загинули, а також ще 15 постраждали внаслідок пожежі в готелі "МКМ" у центрі Москви.

Про це повідомляє пресслужба МНС РФ, російська служба BBC News, а також російська пропагандистська агенція “РИА Новости“.

Зазначається, що серед жертв є двоє малолітніх дітей. Також дев’ять людей госпіталізували, ода особа загинула в лікарні.

Пожежа сталася на 5 поверсі 16-поверховому готелі по вулиці Міжнародній сталася ввечері 21 січня. Слідчі вважають, що причиною займання міг бути підпал.

“Число загиблих внаслідок пожежі в центрі Москви зросло до 7 осіб, повідомили в екстрених службах”, — пише прокремлівська “РИА Новости”.

Пожежа сталася у вівторок увечері у готелі “МКМ” на Міжнародній вулиці, площа займання оцінювалась у 100 квадратних метрів.