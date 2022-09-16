Про це повідомляють “Суспільне” та російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
Об 11:03 кореспонденти “Суспільного” повідомили про вибухи у центральній частині Херсона.
Згодом додали, що після вибухів почав підійматись стовп диму за будівлею облдержадміністрації, в районі херсонського апеляційного суду.
“Вибух за облдержадміністрацією, якраз там будівля Адміністративного суду. Там знаходилось керівництво – Єлісєєв і все “правительство””, – повідомив “Суспільному” депутат облради Херсона Сергій Хлань.
Про вибухи поблизу облдержадміністрації тимчасово окупованого Херсона повідомили й пропагандистські ЗМІ.
У коментарі РИА Новости окупаційний “замголови адміністрації” повідомив, що одна з українських ракет влучила у будівлю облдержадміністрації. Загалом було випущено 5 ракет.
Також за даними пропагандистів, внаслідок ракетного удару поранена “начальниця департаменту праці”, а її водій – загинув.
Також у росЗМІ підтвердили, що удар по будівлі було завдано у той момент, коли там проходила нарада окупантів.
- Після деокупації Киселівки, що розташована за 25 км від Херсона, єдиним населеним пунктом, що відділяє українську армію від південного міста, є Чорнобаївка.