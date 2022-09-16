У центральній частині тимчасово окупованого Росією Херсона пролунали вибухи. За повідомленням ЗМІ, низка ракет влучила поблизу будівлі облдержадміністрації Херсонщини.

Про це повідомляють “Суспільне” та російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

Об 11:03 кореспонденти “Суспільного” повідомили про вибухи у центральній частині Херсона.

Згодом додали, що після вибухів почав підійматись стовп диму за будівлею облдержадміністрації, в районі херсонського апеляційного суду.

“Вибух за облдержадміністрацією, якраз там будівля Адміністративного суду. Там знаходилось керівництво – Єлісєєв і все “правительство””, – повідомив “Суспільному” депутат облради Херсона Сергій Хлань.

Про вибухи поблизу облдержадміністрації тимчасово окупованого Херсона повідомили й пропагандистські ЗМІ.

У коментарі РИА Новости окупаційний “замголови адміністрації” повідомив, що одна з українських ракет влучила у будівлю облдержадміністрації. Загалом було випущено 5 ракет.

Також за даними пропагандистів, внаслідок ракетного удару поранена “начальниця департаменту праці”, а її водій – загинув.

Також у росЗМІ підтвердили, що удар по будівлі було завдано у той момент, коли там проходила нарада окупантів.