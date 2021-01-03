У турецькому місті Мугла в будинку знайшли мертвою 25-річну українку Христину Новицьку. Її тіло виявили на стільці з кайданками на руках та пакетом на голові.

Про це повідомляють турецькі видання Egeyön та Hürriyet.

Мати українки не змогла зв’язатися з донькою, яка жила одна в будинку в районі Ескічешме, тому зателефонувала її сусідам. Не достукавшись до дівчини, ті викликали правоохоронців, які зайшли до будинку за допомогою слюсаря. Українку знайшли мертвою на стільці з кайданками ззаду на спині та поліетиленовим пакетом на голові.

Як повідомляється, двері та вікна будинку, у якому знайшли дівчину, були зачинені, а в самій оселі не було безладу.

Наразі тіло Новицької було направлене до інституту судової медицини, щоб, як пишуть турецькі ЗМІ, з’ясувати, було це “вбивство чи самогубство”.

Першим про вбивство повідомив турецький актор і телеведучий Альп Кірсан, який проживав по-сусідству з українкою в Муглі. До свого твіту він додав хештег #KadinaSiddet – “немає насильства проти жінок”.