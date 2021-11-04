Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що країна почне вводити бустерні дози людям, які отримали дві вакцини проти коронавірусу Pfizer Inc/BioNTech.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Туреччина вже запровадила третю дозу для понад 11,2 мільйона осіб, які отримали дві дози вакцини, розробленої китайською компанією Sinovac, чия ефективність, на думку чиновників, знижується швидше.

Фахреттін Коджа заявив, що в четвер, 4 листопада, розпочнеться кампанія додаткової вакцинації Pfizer/BioNTech для людей похилого віку, які страждають на хронічні захворювання, медичних працівників і працівників сфер “з високим ризиком“.

Він також зазначив, що 59% населення отримали дві дози вакцини.

“Цей показник має перевищити 70%, щоб досягти колективного імунітету“, – резюмував міністр.

Щоденна кількість інфікованих у Туреччині з середини вересня становить близько 30 000 осіб, у той час, як щоденна кількість загиблих, що досягла піку у вересні, як і раніше, перевищує 200.

Уряд пояснює високий рівень інфекцій та смертей низьким рівнем вакцинації.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у середу в Туреччині було зареєстровано 29 764 нових випадків захворювання та 246 випадків смерті.