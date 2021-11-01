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Чи має Україна запаси вакцин та коли чекати на бустерні дози: відповідь МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, який запас вакцин проти коронавірусу має України та кому і коли чекати на третю, бустерну дозу вакцини.

Понеділок, 1 листопада 2021, 19:59

Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит #Букв.

Бустерна доза

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні найімовірніше буде бустерне вакцинування проти коронавірусу COVID-19. В МОЗ згодом сповістили, що планують почати ревакцинацію українців проти коронавірусу наступного року.

На запит #Букв міністерство повідомило, що Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), як незалежний дорадчий орган Міністерства, вже представила рекомендації щодо введення додаткових та бустерних доз вакцин проти COVID-19.

“Зараз Міністерство охорони здоров’я вивчає позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики та відповідно до цих рекомендації прийматиме рішення щодо введення додаткових або ж ревакцинальних доз вакцини проти COVID-19”, — йдеться в листі.

Пропозиція НТГЕІ

Зараз в Україні застосовуються три вакцини проти COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac-Biotech та Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Всі вони, відповідно до інструкції вимагають дводозного введення для досягнення якнайкращої імунної відповіді організму. НТГЕІ рекомендує третю дозу, утім не для всіх. 

“НТГЕІ зазначає на важливості для окремих груп ризику (медичні працівники, працівники будинків інтернатного типу) отримати ревакцинальну дозу щонайменше через 6 місяців після первинної вакцинації проти COVID-19. При виборі вакцини для проведення ревакцинації проти COVID-19 рекомендують надавати перевагу вакцині на платформі мРНК”, — йдеться в листі.

НТГЕІ розділяє поняття “додаткова доза” та “ревакцинальна (бустерна) доза”. Під додатковою розуміють третю дозу (для однодозної вакцини — другу), яку вводять для досягнення кращого захисту осіб, які за станом свого здоров’я (наприклад, імуноскопрометовані особи), мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції.

Під ревакцинальною (бустерною) — таку, що вводять з метою посилення імунної відповіді або ефективності вакцини, що згасає з плином часу;

НТГЕІ рекомендують введення додаткової дози вакцини для:

  • осіб з первинними або набутими імунодефіцитними станами на момент вакцинації;
  • осіб, які перебувають на імуносупресивній або імуномодулювальній терапії під час вакцинації;
  • осіб з хронічним імуноопосередкованим запальним захворюванням, які отримували імуносупресивну терапію до щеплення;
  • осіб, які отримували високі дози стероїдів (що еквівалентно> 40 мг преднізолону на добу тривалістю понад тиждень) з будь-якої причини за місяць до вакцинації;
  • осіб віком 60+, які отримали повний курс щеплення вакциною на вірусній платформі (до прикладу CoronaVac), щонайменше за 28 днів після отримання другої дози вакцини.

Також третя доза може бути введена тим, хто має намір виїхати до країни, де це є обов’язковим. До прикладу, Ізраїль.

Скільки в Україні вакцини та коли постачатимуть ще?

За даними МОЗ, саном на 30 жовтня на складах перебуває майже 9 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 різних виробників.

Прямої відповіді про обсяги та терміни постачання вакцин МОЗ не надало.

“Україна регулярно, в рамках укладених договорів, отримує вакцини проти COVID-19. Зокрема, за минулий тиждень ми отримали близько 1 мільйона доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Уряд постійно веде переговори з виробниками вакцин та урядами країн для того, щоб українці мали рівний та безперешкодний доступ до безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19”, — зазначили натомість в міністерстві.

  • Нагадаємо. в Україні станом на 1 листопада щеплено обома дозами дводозних вакцин менш як 17% населення.
  • За останній час було встановлено кілька рекордів за кількістю нових виявлених випадків зараження коронавірусною хворобою. Останній з них зафіксували 29 жовтня — понад 26,8 тисячі хворих.
  • З 23 вересня в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.
  • 12 жовтня уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби. 15 жовтня — в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. 20 жовтня до червоної зони потрапила Сумська область. 23 жовтня — Рівненська і Миколаївська. З 30 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки встановили на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.
  • У Києві через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу карантинні обмеження посилили з 1 листопада.
Теги: бустерна доза, вакцинація, МОЗ України, ревакцинація

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