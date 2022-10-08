Ібрагім Калін - речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - заявив, що Кремль хоче мати "нову велику угоду із Заходом", яка "частково стосуватиметься й України".

Про це повідомляє CNN.

За словами речника президента Туреччини, повномасштабна російсько-українська війна триватиме ще деякий час і головне питання полягає у тому, скільки ще буде завдано шкоди до того, як між Києвом та Москвою відновляться перемовини.

“Питання у тому, коли ми повернемося до цього (до перемовин – ред.) і скільки шкоди буде завдано до того часу?” – сказав Калін.

Переговори між РФ та Україною зупинилися давно, а після того, як Росія анексувала чотири українські області – президент України Володимир Зеленський підписав указ про неможливість перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.

Калін сказав, що припинення переговорів було очікуваним, додавши, що він нещодавно обговорював це питання з радником США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Речник Ердогана наголосив, що, коли мова йде про участь Росії в переговорах, має місце й інший момент.

“Наше розуміння полягає в тому, що Путін хоче мати нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Це частково стосується України, безсумнівно. Але більша проблема — це справді нова угода між Росією та західним світом”, — сказав Калін. .

За його словами, Москва вважає, що угоди, укладені наприкінці холодної війни за президентів Михайла Горбачова та Бориса Єльцина, більше не зображають сучасну Росію.

“Є нова Росія, є новий світ, є нова реальність, і вони хочуть мати нову угоду”, – сказав Калін.