За даними ЗМІ, розвідка Сполучених Штатів отримала інформацію про те, що один з найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна прямо висловив йому невдоволення діями у війні проти України.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з інформацією, отриманою розвідкою США, член найближчого оточення Володимира Путіна в останні тижні напряму висловив незгоду російському президенту щодо його ведення війни в Україні.

Незгоду члена найближчого оточення Путіна визнали достатньо суттєвою, щоб її включили до щоденного брифінгу президента США Джо Байдена.

Ця критика є найяскравішим свідченням того, що російська влада хвилюється через невдачі своєї армії в Україні, які, зокрема, змусили Путіна оголосити часткову мобілізацію, щоб повернути перевагу на полі бою.

За словами осіб, обізнаних з цим питанням, які говорили на умовах анонімності, соратник Путіна висловив своє невдоволення неефективним управлінням військовими діями та розкритикував тих, хто проводить військову кампанію.

Нові розвідувальні дані разом з коментарями російських офіційних осіб свідчать про розбіжності у вищому ешелоні Путіна, де посадовці вже давно не бажають повідомляти погані новини російському лідеру.

Кількість людей, яких Путін вважає близькими або довіреними помічниками та радниками, невелика і складається, в основному, з колег, з якими він служив, коли був офіцером КДБ, і тих, з ким він зустрічався, будучи заступником мера Санкт-Петербурга в 1990-х роках, після розвалу Радянського Союзу.

Наближається восьмий місяць повномасштабної війни проти України, а перемога Росії – під великим сумнівом. Через це беззаперечна підтримка, яку мав Путін, може згасати, повідомили у розвідці, одночасно додавши, що не зафіксовано жодних ознак того, що Путіна хочуть відсторонити.

“З початку окупації ми стали свідками зростаючої тривоги з боку найближчого оточення Путіна. Наші оцінки свідчать про те, що вони особливо спричинені нещодавніми російськими втратами, неправильним напрямком і значними військовими вадами”, – сказав представник західної розвідки.

Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що серед російських посадовців були розбіжності та дебати, оскільки Путін зіткнувся з таким важливим рішенням, як мобілізація.

“З приводу таких моментів є розбіжності. Дехто вважає, що ми повинні діяти інакше. Але це все частина звичайного робочого процесу, а не ознака розколу”, – сказав Пєсков у коментарі The Washington Post.

Однак Пєсков додав, що повідомлення розвідки США про те, що особа з найближчого оточення Путіна висловила невдоволення його діями, є “абсолютно неправдивою”.

Проблеми Путіна на полі бою ускладнюються мобілізацією в Росії. Оголошення “часткової” мобілізації спровокувало внутрішні заворушення, змусило сотні тисяч російських чоловіків призовного віку втекти з країни та продемонструвало бюрократичну некомпетентність, адже мобілізовувати почали тих, хто непридатний для служби.

“Мені здається, що його позиція крихка”, — сказав один російський посадовець про Путіна в інтерв’ю в день оголошення мобілізації.

“За всі ці місяці ми чули, що половина світу – на нашому боці. Але ні Моді, ні Сі зараз це не підтримують», — сказав російський посадовець, говорячи про прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді та китайського лідера Сі Цзіньпіна, які, як стало зрозуміло, дистанціювалися від військових зусиль Путіна під час саміту минулого місяця в Самарканді, Узбекистан.

В іншій розмові цього тижня російський посадовець сказав, що не чув про будь-які прямі виклики Путіну з найближчого оточення. Однак “є протести” голів парламентських комітетів з приводу того, як президент і військові ведуть війну — “про те, чому армія не забезпечується належним чином, про те, чому кампанія йде не так, як треба”, — сказав він.

Високопосадовці зі служби безпеки в Європі заявили, що їм не відомо, щоб хтось наважився кинути виклик Путіну безпосередньо під час повномасштабної російсько-української війни, і додали, що вони не бачили звітів розвідки США про критику на адресу Путіна.

Попри це, деякі з цих чиновників заявили, що тріщини стають дедалі очевиднішими на багатьох рівнях російської системи.

Один посадовець європейської служби безпеки розповів про зростання “критики Путіна за його спиною”, зокрема з боку кремлівських лав.

“Вони думають, що він упертий і одержимий Україною. А це одержимість, яку вони не обов’язково поділяють”, – сказав він.

Двоє російських бізнесменів, які підтримують контакти з урядовцями РФ, підтвердили ці настрої та сказали, що найближчі тижні можуть мати вирішальне значення для визначення майбутнього Путіна та того, які рішення він прийматиме щодо війни.

Якщо російські військові не зупинять свої втрати, то почнеться внутрішній конфлікт в Росії, сказав один із цих бізнесменів.

“Це переломний момент”, – наголосив він.

Мобілізація виявилася дуже непопулярною в Росії і може свідчити про те, що Путін відчуває тиск, щоб вжити відчайдушних заходів.

Протягом кількох місяців Путін не наважувався оголошувати мобілізацію, навіть коли втрати на полі бою свідчили про те, що він не розгорнув достатніх сил на початку повномасштабного вторгнення.

Ще навесні цього року, коли план Путіна щодо швидкого вторгнення та окупації України явно провалився, аналітики американської розвідки оцінили, що йому доведеться оголосити мобілізацію — та призвати сотні тисяч осіб — якщо він сподівається досягти своїх цілей, які на той час Путін вважав досяжними.

Рішення Путіна призвати 300 000 додаткових осіб, вважається одним з найбільш дестабілізуючих і політично ризикованих кроків у його кар’єрі та “може призвести до нестабільності режиму”, сказав третій європейський чиновник з питань безпеки.

Інші, однак, сказали, що, попри масову втечу чоловіків призовного віку з Росії, Путін перетнув важливий поріг, не викликавши жодного серйозного внутрішнього виклику своєму правлінню. Навіть регіональні чиновники, невдоволені мобілізацією, переважно виконують її, надаючи десятки тисяч новобранців.

“Усі прагнуть знайти ознаки розпаду Росії, і ви бачите внутрішню напруженість. Але Росія все ще воює. Ми не бачили нічого, що вказувало б на інше”, – сказав посадовець з Балтії.