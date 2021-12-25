Про це повідомляє турецьке видання DHA.
“У ході археологічних розкопок, що проводяться в районі Сіде Манавгатського району Анталії, виявлено сліди різних цивілізацій. Під час розкопок під будинком було виявлено синагогу VІІ століття. У написі в центрі синагоги було зазначено, що тут єврейський батько сплатив за ремонт місця поклоніння своєму синові, який помер у віці 2,5 років”, – пише видання.
Сіде – один із важливих портових міст стародавньої Памфілії, у якому проживало багато цивілізацій. Пришвидшити археологічні розкопки вчені змогли у 2014 році, коли територію у цьому районі перетворили на археологічний майданчик.
Після знесення незаконних споруд у регіоні почали розкопувати історичні споруди одну за одною.
Планується, що територія із стародавньою синагогою у Сіде стане музеєм просто неба.
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