У туристичному місті Ерроутаун на Південному острові Нової Зеландії зазнала краху повітряна куля, внаслідок чого постраждали 11 осіб.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Аварія сталася близько 10 години ранку за місцевим часом біля Морвен-Феррі-роуд в Ерроутаун.

Зазначається, що двоє людей отримали серйозні травми, а ще дев’ять отримали синці в результаті аварії повітряної кулі.

Поліція повідомила, що поки загиблих не було, а дві людини, які постраждали найбільше, були доставлені вертольотом в лікарню Данідін.

Спочатку передбачалося, що повітряна куля врізалася в будинок, але офіційні особи пояснили, що аварія трапилася на фермі, де вона повинна була приземлитися.

“За даними поліції, це була не аварійна посадка, вона приземлилася там, де повинна була приземлитися, але сама посадка пішла не так”, – повідомив мер Квинстауна Джим Боулт.