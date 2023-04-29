У тимчасово окупованому Севастополі загорівся резервуар з паливом. Площа пожежі близько 1000 квадратних метрів. Окупаційна "влада" півострова повідомила, що причиною пожежі стало влучання безпілотника.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, пожежа виникла у районі вулиці братів Манганарі, що у мікрорайоні Козача Бухта.

“За попередньою інформацією загоряння виникло через влучання БПЛА”, – написав він.

Развожаєв додав, що на місці інциденту працюють необхідні спецслужби, а площа пожежі сягає близько 1000 квадратних метрів.

Він також зауважив, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав, а також наголосив, що цивільним об’єктам нічого не загрожує.

“Ситуація під контролем пожежників та всіх оперативних служб. На місці 18 пожежних розрахунків, 60 вогнеборців героїчно боряться з вогнем, очікується прибуття пожежного потягу. 4 ранг пожежі – найважчий із всіх можливих. Оскільки об’єм палива великий, то знадобиться час на локалізацію загоряння”, – написав він.