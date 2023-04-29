Про це у своєму Telegram-каналі повідомив “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв.
За його словами, пожежа виникла у районі вулиці братів Манганарі, що у мікрорайоні Козача Бухта.
“За попередньою інформацією загоряння виникло через влучання БПЛА”, – написав він.
Развожаєв додав, що на місці інциденту працюють необхідні спецслужби, а площа пожежі сягає близько 1000 квадратних метрів.
Він також зауважив, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав, а також наголосив, що цивільним об’єктам нічого не загрожує.
“Ситуація під контролем пожежників та всіх оперативних служб. На місці 18 пожежних розрахунків, 60 вогнеборців героїчно боряться з вогнем, очікується прибуття пожежного потягу. 4 ранг пожежі – найважчий із всіх можливих. Оскільки об’єм палива великий, то знадобиться час на локалізацію загоряння”, – написав він.
- Окупанти почали укріплювати оборону бухт у тимчасово захопленому ними Севастополі на тлі нещодавньої атаки українськими надводними безпілотниками. Так, за даними ЗМІ, місто охороняють катерами, вертольотами та бойовими дельфінами.