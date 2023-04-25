Про це повідомляє видання морського флоту Великої Британії Naval News.
За даними журналістів, охорону Севастополя посилили після атаки морських дронів у жовтні 2022 року. Тоді було уражено кілька російських кораблів.
“Атака [надводних безпілотників вчора, 24 квітня 2023 року] сталася в тоді, коли Росія докладає значних зусиль для посилення захисту гавані від таких атак. Зараз вхід до Севастопольської бухти захищений щонайменше 6 шарами фізичних бар’єрів. Це на додаток до патрульних катерів, вертолітних патрулів, бойових дельфінів і гарматних установок”, — йдеться в повідомленні.
За даними журналістів, саме завдяки цьому 24 квітня буцімто жоден з безпілотників не влетів до бухт Севастополя.
Також Naval News нагадало, що Севастополь є головною військово-морською базою російського флоту в Криму.
22 березня 2023 року українські морські безпілотники знову атакували Севастополь. Тоді вони не завдали серйозного удару, але змогли проникнути у внутрішню гавань.
Тому видання припустило, що нові оборонні споруди, ймовірно, звели вже після цього.
Бенджамін Пітте, незалежний аналітик з питань оборони у коментарі Naval News розповів, що нові оборонні споруди є лише частиною зусиль з укріплення Криму.
Так, російські кораблі стали частіше патрулювати поблизу Керченської протоки, а на землі окупанти облаштовують велику кількість траншей.
- 11 квітня призначений Москвою так званий лідер Криму Сергій Аксьонов заявив, що регіон перебуває на сторожі перед ймовірним майбутнім українським контрнаступом, наголосивши, що російські сили побудували “сучасну, глибоку оборону”.
- Попри те, що зараз найактивніші бойові дії російсько-української війни тривають на східному напрямку, Україна не забуває й про деокупацію Криму і на півострові ведеться зовсім інші війна.
- Раніше розвідники заявляли, що на території Криму росіяни розмістили багато наземної та авіатехніки. Ворог будує фортифікації, готуючись до можливих оборонних дій.