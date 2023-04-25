Окупанти почали укріплювати оборону бухт у тимчасово захопленому ними Севастополі на тлі нещодавньої атаки українськими надводними безпілотниками. Так, за даними ЗМІ, місто охороняють катерами, вертольотами та бойовими дельфінами.

Про це повідомляє видання морського флоту Великої Британії Naval News.

За даними журналістів, охорону Севастополя посилили після атаки морських дронів у жовтні 2022 року. Тоді було уражено кілька російських кораблів.

“Атака [надводних безпілотників вчора, 24 квітня 2023 року] сталася в тоді, коли Росія докладає значних зусиль для посилення захисту гавані від таких атак. Зараз вхід до Севастопольської бухти захищений щонайменше 6 шарами фізичних бар’єрів. Це на додаток до патрульних катерів, вертолітних патрулів, бойових дельфінів і гарматних установок”, — йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, саме завдяки цьому 24 квітня буцімто жоден з безпілотників не влетів до бухт Севастополя.

Також Naval News нагадало, що Севастополь є головною військово-морською базою російського флоту в Криму.

22 березня 2023 року українські морські безпілотники знову атакували Севастополь. Тоді вони не завдали серйозного удару, але змогли проникнути у внутрішню гавань.

Тому видання припустило, що нові оборонні споруди, ймовірно, звели вже після цього.

Бенджамін Пітте, незалежний аналітик з питань оборони у коментарі Naval News розповів, що нові оборонні споруди є лише частиною зусиль з укріплення Криму.

Так, російські кораблі стали частіше патрулювати поблизу Керченської протоки, а на землі окупанти облаштовують велику кількість траншей.