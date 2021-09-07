Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Суд визнав Ле Ван Трі (Le Van Tri) винним в “передачі небезпечних інфекційних захворювань” восьми особам, одна з яких померла.
На початку липня 28-річний Трі приїхав на мотоциклі з Хошиміну в свою рідну провінцію Камау на півдні країни. У Камау виявили, що він збрехав в декларації для в’їзду про стан здоров’я, в якій запитували про його недавні подорожі, а також не дотримувався правила ізоляції.
У той час місцева влада зобов’язала всіх, хто їде з інших провінцій в Камау, ізолюватися на 21 день. Пізніше у Трі виявився позитивний результат на COVID-19.
З’ясувалося, що він передав вірус членам своєї сім’ї, а також персоналу соціального центру, який відвідував.
Трі був засуджений до тюремного ув’язнення, а також був оштрафований на суму, еквівалентну 880 доларам.
До недавнього часу В’єтнам в значній мірі успішно стримував епідемію коронавірусу за допомогою жорстких обмежень. Але з червня число інфекцій різко зросло.
Загалом, в країні зареєстровано понад 530 000 випадків захворювання і понад 13 300 смертей, багато з яких були зафіксовані в останні кілька місяців.
- Міністр закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі заявив, що країна відправить до В’єтнаму 1 млн вакцин проти COVID-19.