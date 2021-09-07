У В'єтнамі чоловіка засудили до 5 років в'язниці за порушення антикоронавірусних правил і поширення COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Суд визнав Ле Ван Трі (Le Van Tri) винним в “передачі небезпечних інфекційних захворювань” восьми особам, одна з яких померла.

На початку липня 28-річний Трі приїхав на мотоциклі з Хошиміну в свою рідну провінцію Камау на півдні країни. У Камау виявили, що він збрехав в декларації для в’їзду про стан здоров’я, в якій запитували про його недавні подорожі, а також не дотримувався правила ізоляції.

У той час місцева влада зобов’язала всіх, хто їде з інших провінцій в Камау, ізолюватися на 21 день. Пізніше у Трі виявився позитивний результат на COVID-19.

З’ясувалося, що він передав вірус членам своєї сім’ї, а також персоналу соціального центру, який відвідував.

Трі був засуджений до тюремного ув’язнення, а також був оштрафований на суму, еквівалентну 880 доларам.

До недавнього часу В’єтнам в значній мірі успішно стримував епідемію коронавірусу за допомогою жорстких обмежень. Але з червня число інфекцій різко зросло.

Загалом, в країні зареєстровано понад 530 000 випадків захворювання і понад 13 300 смертей, багато з яких були зафіксовані в останні кілька місяців.