Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Підприємця знайшли мертвим у тюремній камері через кілька годин після того, як іспанський суд погодився екстрадувати його до США для пред’явлення звинувачень в ухиленні від сплати податків.

Міністерство юстиції Каталонії заявило, що тюремні медики намагалися реанімувати його, але безуспішно. У заяві йдеться, що “все вказує на те, що” Макафі наклав на себе руки.

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McAfee VirusScan створив багатомільярдну індустрію в комп’ютерному світі, яку пізніше продав технологічному гіганту Intel більш ніж за 7,6 млрд доларів.

У жовтні 2020 року Джон Макафі заарештували в Іспанії під час посадки на літак до Туреччини. Його звинуватили в тому, що не подавав податкову декларацію протягом чотирьох років, незважаючи на те, що заробив мільйони на консультаційній роботі, виступах, криптовалюті і продажу прав.

Макафі також звинуватили в приховуванні активів: яхти і нерухомість були зареєстровані на чужі імена.

Національний суд Іспанії санкціонував його екстрадицію до США.

В останні роки Макафі неодноразово заявляв, що це була змова з метою його затримання, проте суд заявив, що “не було ніяких доказів” того, що його переслідували за політичними або ідеологічними причинами, повідомила іспанська газета El Pais.

Підприємець, який народився в Глостерширі, Англія, став відомий у 1980-х роках, коли заснував свою технологічну компанію і випустив McAfee VirusScan.

Хоча він був піонером в області комп’ютерної безпеки, він одного разу зізнався BBC, що насправді ніколи не використовував програмне забезпечення на своїх комп’ютерах – чи будь-яке антивірусне програмне забезпечення.

“Я захищаю себе, постійно змінюючи свій IP [IP-адреса], що не прив’язуючи своє ім’я до якогось пристрою, яке я використовую, і не відвідую сайти, де ви можете підхопити вірус. Порносайти, наприклад, я просто туди не ходжу”, – сказав він репортеру BBC Лео Келіону в 2013 році.