У Варшаві (Польща) 24 серпня, в День Незалежності України, на будівлі українського посольства відкрили пам'ятну дошку героям Небесної сотні, полеглим військовим, добровольцям, волонтерам, жертвам російської агресії.

Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував творчому колективу Львівської національної академії мистецтв, який створив пам’ятну дошку.

На відкритті були присутні директор департаменту міжнародного співробітництва міністерства культури і національної спадщини РП Уршула Шльонзак, заступник директора Східного департаменту МЗС Польщі Томаш Орловський, українські та польські дипломати і представники української громади.