Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.
Посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував творчому колективу Львівської національної академії мистецтв, який створив пам’ятну дошку.
На відкритті були присутні директор департаменту міжнародного співробітництва міністерства культури і національної спадщини РП Уршула Шльонзак, заступник директора Східного департаменту МЗС Польщі Томаш Орловський, українські та польські дипломати і представники української громади.
- Раніше повідомлялося, що депутати 12 країн Європейського Союзу та Співдружності націй виступили зі спільною заявою до Дня Незалежності України, у якій нагадали про анексію Криму і війні на Донбасі.