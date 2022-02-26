У Василькові, що під Києвом, тривають запеклі бої українських воїнів проти російських окупантів. Наразі бійці ЗСУ оперативно ліквідовують противника.

Про це сповістив голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія.

Наразі за аеродром у Василькові йдуть бої. Силами ЗСУ, станом на 3 годину, були збиті ворожі 2 гелікоптери, винищувач та ІЛ-76 з дестантниками.

Також, як повідомляє “Українська правда”, ворожі диверсанти переодяглися в форму поліції України, під’їхали на авто “з мигалками” і розстріляли українських бійців на КПП біля Василькова в Київській області. Водночас, з іншого боку зайшла інша група на вантажівці.