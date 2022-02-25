Президент України Володимир Зеленський на тлі очікування нічного штурму російського агресора закликав українців вистояти у складну ніч.

Про це йдеться у заяві президента.

“Сьогодні був важкий, але сміливий день. Ми боремося за свою державу абсолютно на всіх фронтах”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що затята боротьба точиться також і на дипломатичному фронті.

Сьогодні президент проводив перемовини із президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Він зауважив щодо додаткової реакції на російську агресію на Україну та водночас домовився про нову допомогу.

Зеленський подякував світовим лідерам та зауважив, що Україна вже успішно застосовує передану зброю, натомість зазначив, що основна мета – завершення цієї бійні.

“Втрати ворога дуже серйозні. Це сотні-сотні вбитих солдатів, які перейшли наш кордон”, – заявив президент.

Він із жалем зазначив, що Україна також зазнала втрат, проте українці чинять спротив агресії. “Маємо втрати, на жаль, і ми, – сказав президент. – Українці героїчно чинять спротив агресії”.

Український президент наголосив, що обстріл житлових масивів, зокрема й дитячих садочків із вбитими та пораненими дітьми – це вирок цьому вторгненню.

Він закликав Президент заявив, що кожен має запропонувати всі зусилля, щоб зупинити цю війну.

“Буду абсолютно відвертим – ця ніч буде важчою, ніж день. Під ударом: Чернігів, Суми, Харків, наші юнаки та дівчата на Донбасі, міста на півдні України. Особлива увага на Київ. Не можна втратити столицю”, – заявив Зеленський.

Президент також звернувся до військових, зауваживши, що підступний ворог використовує всі наявні у нього сили, щоб зломити опір. Підло, жорстко і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм. Зеленський зауважив розуміти що очікує усіх цієї ночі та закликав вистояти.

Український президент наголосив, що цивільні та бійці тероборони мають допомогти армії усіма засобами: зупиняти ворога, знищувати мітки та спалювати ворожу техніку усюди, де лише побачать. І закликав не залишити загарбнику ніякого шансу.