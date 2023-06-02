У Ватикані, у соборі Святого Петра, невідомий чоловік повністю оголився та забрався на головний вівтар церкви протестуючи проти війни в Україні.

Джерело: Reuters

Видання, посилаючись на джерело у Ватикані зазначає, що на спині чоловіка був надпис з закликом врятувати українських дітей.

Окрім цього, на тілі чоловіка була низка подряпин.

За словами джерела, охоронці Ватикану передали чоловіка, особу якого не було встановлено, італійській поліції.

Епізод стався безпосередньо перед закриттям храму 1 червня.

Кілька італійських ЗМІ опублікували фотографії інциденту, зроблені туристами.