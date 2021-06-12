Фахівці дитячої лікарні Ватикану здійснили першу у світі трансплантацію серця від донора з діагнозом COVID-19 неінфікованій дитині.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що серце отримав 15-річний хлопець. У нього діагностували розширену кардіоміопатію – це стан погіршення здатності серця ефективно перекачувати кров.

Хлопець чекав на пересадку з вересня минулого року.

Стан здоров’я пацієнта різки погіршився, тому лікарі трансплантували йому штучне серце. Але кілька днів тому з’явився донор, тому хлопцеві провели термінову операцію Він отримав серце від донора з підтвердженим COVID-19.

Згідно з правилами лікарні, трансплантація від пацієнтів із коронавірусом можлива лише пацієнтам із COVID-19. Проте лікарі дослідили ймовірність інфікування коронавірусом шляхом пересадки серця та виявили, що така ймовірність вкрай низька.

Після операції підліток отримував терапію за допомогою моноклональних антитіл, щоб запобігти розвитку COVID-19.

Медики ж запевняють, що здійснили першу у світі операцію з трансплантації серця COVID-позитивного донора здоровому пацієнту.