Банк Англії продемонстрував нові банкноти з зображенням короля Чарльза III. Портрет короля замість портрету королеви - це єдине, що зміниться на банкнотах номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє BBC.

Портрет короля розмістять на лицьовій стороні банкноти та у прозорому захисному вікні. Нові купюри почнуть входити в обіг з середини 2024 року.

Існуючі банкноти залишатимуться дійсними навіть після того, як в обіг запустять нові купюри.

Королева Єлизавета II була першим і єдиним монархом, який з’явився на банкнотах Банку Англії, що були в обігу, починаючи з 1960 року. Банкноти, випущені банками Шотландії та Північної Ірландії, не зображують монарха.

Зараз в обігу перебуває близько 4,5 мільярдів окремих купюр Банку Англії на суму близько 80 мільярдів фунтів стерлінгів.

Банк Англії заявив, що згідно з вказівками Королівської родини нові купюри будуть надруковані лише для заміни зношених банкнот або для задоволення підвищеного попиту, щоб мінімізувати екологічні та фінансові наслідки зміни.

Зазначається, що п’ятдесятипенсові монети із зображенням короля Чарльза III вже надійшли в обіг через поштові відділення по всій країні. Приблизно 4,9 мільйона нових монет розповсюджуються через поштові відділення – це приблизно половина від загальної кількості, призначеної для обігу.

Монети із зображенням покійної королеви все ще будуть прийматися в магазинах так само як і банкноти.