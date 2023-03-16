У Великій Британії, у Західному Сассексі, трапилася пожежа у чотирьохсотрічному готелі, де проживали українські переселенці.

Про це повідомило BBC.

Вранці 16 березня пожежа трапилася на вулиці Норт-стріт у місті Мідгерст. Полум’я охопило дах готелю Angel Inn.

З будівель евакуювали понад 30 осіб, зазначила пожежно-рятувальна служба Західного Сассекса. Серед них були й українці. Для переміщених з готелю у місті створили центр допомоги.

На місці події чотирьом особам надали медичну допомогу. Подальшого лікування вони не потребували.