Про це повідомило BBC.

Вранці 16 березня пожежа трапилася на вулиці Норт-стріт у місті Мідгерст. Полум’я охопило дах готелю Angel Inn.

З будівель евакуювали понад 30 осіб, зазначила пожежно-рятувальна служба Західного Сассекса. Серед них були й українці. Для переміщених з готелю у місті створили центр допомоги.

Фото: PA MEDIA

На місці події чотирьом особам надали медичну допомогу. Подальшого лікування вони не потребували.

Фото: PA MEDIA

На місце займання було направлено 15 пожежних машин і дві автодрабини. Там перебували пожежники, поліція та медики.

Причина займання поки що невідома. Рух вулицею перекрито.