Про це повідомило BBC.
Вранці 16 березня пожежа трапилася на вулиці Норт-стріт у місті Мідгерст. Полум’я охопило дах готелю Angel Inn.
З будівель евакуювали понад 30 осіб, зазначила пожежно-рятувальна служба Західного Сассекса. Серед них були й українці. Для переміщених з готелю у місті створили центр допомоги.
На місці події чотирьом особам надали медичну допомогу. Подальшого лікування вони не потребували.
На місце займання було направлено 15 пожежних машин і дві автодрабини. Там перебували пожежники, поліція та медики.
Причина займання поки що невідома. Рух вулицею перекрито.
- Понад мільйон українців, котрі втекли від повномасштабної війни, вже працевлаштовані по всьому ЄС. Близько 4 мільйонів українців отримали тимчасовий притулок у ЄС.