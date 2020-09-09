Якщо б вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, до парламенту б потрапили 5 політичних партій.

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене групою “Рейтинг” з 29 серпня по 3 вересня 2020 року.

Зокрема, у парламентському рейтингу лідером є партія “Слуга народу”, яку готову підтримати 25,7 % серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

За партію “Опозиційна платформа – За життя” готові проголосувати 16,7 %, партію “Європейська солідарність” підтримали б 15,6 % респондентів. За партію “Батьківщину” свої голоси віддали б 9,4 % українців.

Крім того, 6 % опитаних підтримали б Радикальну партію.

Усі інші партії набирають менше 5 %. Тих, хто не визначився, – близько 14%.

Опитування було проведене методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0 %.