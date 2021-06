Про це повідомляє телеканал CNN.

Вільямс помер у п’ятницю в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Актор тривалий час хворів на рак товстої кишки.

Кларенс Вільямс III народився в Нью-Йорку 21 серпня 1939 року. Був номінантом на театральну премію “Тоні” і театральну нагороду Theatre World Award за роль в постановці “Повільний танець на поле бою”.

Грав в серіалі “Загін “Стиляги”, що виходив з 1970 по 1973 рік, фільмах “Історії з моргу”, “Азартні ігри”,”Легенда про піаніста” та інших.

I got to work with Clarence Williams III on my second TV movie, THE LOVE BUG, back in 1995. I had grown up watching him as Linc in THE MOD SQUAD and thought he was the epitome of cool. Turns out he was. Rest In Peace, Clarence. pic.twitter.com/PadZZlTzKJ

— Peyton Reed (@MrPeytonReed) June 6, 2021