Сьогодні вранці у Вінниці правоохоронці затримали членів злочинного угруповання, які вчиняли підриви банкоматів по всій Україні.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Членів злочинної групи, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, в ході проведення оперативних та розшукових заходів викрили працівники управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

За допомогою газової суміші вони намагалися підірвати банкомат та викрасти кошти з нього. Зловмисників, які тікали з місця події на автомобілі Audi, затримали недалеко від місця вчинення злочину, у дворах багатоповерхівок. Підозрювані намагалися переодягтися та позбутися одягу, в якому вчиняли злочин. Після проведення огляду автомобіля, у зловмисників вилучили балаклави, рукавички, телефони, одяг, інші речові докази.

Наразі за місцем проживання фігурантів проводяться невідкладні обшуки, здійснюється документування їх злочинної діяльності. Зловмисники затримані в процесуальному порядку згідно зі ст. 208 КПК України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Зловмисникам може загрожувати до 10 років ув’язнення.