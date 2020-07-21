У Києві вул. Виговського підірвали банкомат і викрали з нього гроші.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

“Сьогодні близько 01:30 в столичну поліцію звернувся місцевий житель, який повідомив, що троє невідомих підірвали банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського. Поліцейські оглянули місце злочину, опитали свідків, вилучили і пропрацювали відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що правопорушники з допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима і втекли. Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасаду будівлі”, – йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження у ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) і за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання підозрюваних осіб.