У четвер, 4 березня, соцмережами поширювалося відео жорстокого побиття чоловіка у Вінниці. Поліція знайшла учасників інциденту, однак вони заявили про відсутність взаємних претензій.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

За його словами, конфлікт стався через те, що вагітна водійка припаркувалася на газоні, порушивши правила дорожнього руху. Чоловік, який проходив повз, зробив їй зауваження. Однак за жінку несподівано заступився інший випадковий перехожий.

Між чоловіками зав’язався конфлікт, під час якого один із чоловіків спортивної статури жорстоко побив іншого.

Користувачі соцмереж вимагали, щоб вінницькі поліціянти знайшли жертву й нападника, а також з’ясували деталі інциденту. Поліція відреагувала оперативно.

Втім, нападник та його жертва відмовилися писати заяви один на одного за відсутністю претензій.

“Але виявилось, що нападник і його жертва на той час вже помирилися та стали майже друзями”, – зазначив Геращенко.

Водночас учасники конфлікту опублікували відео, у якому підтвердили факт примирення та відсутності претензій. Нападник вибачився за свою поведінку.