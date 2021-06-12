Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Зокрема, неавторизована третя сторона отримала обмежену особисту інформацію про клієнтів і зацікавлених покупців від постачальника, який бренди компанії Audi Volkswagen і деякі дилери в США і Канаді використовували для цифрових продажів і маркетингу.
У Volkswagen вважають, що дані були отримані в період з серпня 2019 року по травень 2021.
Вони складалися з номерів водійських прав в більш ніж 95% випадків. Ряд записів включали дати народження, номери соціального страхування і номери рахунків.
У компанії додали, що будуть пропонувати клієнтам, які стали жертвами витоку даних, безкоштовні послуги із захисту кредитних карт.
- Раніше повідомлялось, що хакери вкрали величезну кількість даних гейм-гіганта Electronic Arts, зокрема, вихідний код FIFA 21 та ігровий рушій Frostbite.