Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

Зазначається, що якби населення Землі було більш активним, можна було б запобігти до 5 мільйонам смертей на рік.

У той час, коли багато людей змушені залишатися вдома через COVID-19, нові керівні принципи ВООЗ наголошують, що кожна людина будь-якого віку і здібностей може бути фізично активною і що кожен тип руху має значення.

Зокрема, ВООЗ рекомендує всім дорослим, включаючи людей з хронічними захворюваннями або інвалідністю, 150-300 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності в тиждень. Дітям і підліткам рекомендовано в середньому 60 хвилин аеробних вправ середньої або високої інтенсивності в день.

Також регулярну фізичну активність рекомендують підтримувати та жінкам протягом всієї вагітності й після пологів. Літнім людям (у віці 65 років і старше) рекомендується додавати вправи, які спрямовані на баланс і координацію, а також зміцнення м’язів.

Наголошується, що регулярна фізична активність є ключем до профілактики та лікування серцевих захворювань, діабету 2 типу та раку, а також до зменшення симптомів депресії й тривоги, зниження когнітивних здібностей, поліпшення пам’яті й зміцненню здоров’я мозку.

Крім того, гендиректор Тедрос Гебреісус у своєму Twitter-акаунті показав, як в умовах епідемії коронавірусу можна підтримувати фізичну активність вдома.

Every move counts, especially as we manage the #COVID19 constraints. It’s important to find a way to move every day, safely & creatively. For example, I walk around or ride a stationary bike in the office while I’m on calls. You can try, too. Just #BeActive! pic.twitter.com/lpbclakuL5

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 26, 2020