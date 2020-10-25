У Запоріжжі член виборчої комісії розповів про те, що у нього зі столу вкрали 40 бюлетенів. Він звернувся в поліцію.

Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

Поліція міста розшукує зловмисника, який скоїв крадіжку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею “Викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня”.

Тому, хто вкрав бюлетені, загрожує до двох років позбавлення волі.

В цілому, протягом дня виборів в поліцію міста надійшло 87 повідомлень про можливе порушення виборчого законодавства. Відкрито одне кримінальне провадження та складено два адміністративних протоколи.