У понеділок, 19 жовтня, в аеропорту Запоріжжя відкриють новий термінал, який прийматиме рейси.

Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

“Сьогодні ми отримали сертифікат, який дозволяє відрити новий термінал Міжнародного аеропорту “Запоріжжя”… Уже з понеділка новий термінал почне обслуговувати внутрішні рейси, а через кілька днів – міжнародні”, – повідомив Буряк.

Пропускна спроможність нового терміналу – 400 пасажирів на годину.

Термінал побудували ще навесні, але там не приймали рейси, оскільки не було сертифікату для роботи терміналу.