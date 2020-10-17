Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.
“Сьогодні ми отримали сертифікат, який дозволяє відрити новий термінал Міжнародного аеропорту “Запоріжжя”… Уже з понеділка новий термінал почне обслуговувати внутрішні рейси, а через кілька днів – міжнародні”, – повідомив Буряк.
Пропускна спроможність нового терміналу – 400 пасажирів на годину.
Термінал побудували ще навесні, але там не приймали рейси, оскільки не було сертифікату для роботи терміналу.
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