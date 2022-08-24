Про це повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов в Telegram.
Автомобіль підірвали навмисно. Під сидіння автівки так званого “керівника” населеного пункту підклали вибуховий пристрій.
Внаслідок вибуху Іван Сушко отримав поранення. Його у критичному стані доставили до лікарні. Вже у медичному закладі він помер.
Ймовірно до вибуху може бути причетним український партизанський рух.
Зазначимо, що колаборант став виконувати обов’язки голови окупаційної адміністрації селища 25 квітня. У 2015 році він балотувався до Михайлівської селищної ради як депутат від партії “Опозиційний блок”. Чоловік служив у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України. Також до призначення він працював тамадою.
- Внаслідок обстрілу загинув працівник Запорізької АЕС Владислав Мітін. Він отримав поранення вчора, але за кілька годин помер у лікарні.