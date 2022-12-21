Про це повідомив офіційний Telegram-канал Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
За їхніми даними, один із пропагандистських каналів окупантів повідомив про “приземлення” власної техніки. Вертоліт було збито самохідним зенітним ракетно-гарматним комплексом “Панцир С1”. Подія трапилася у нічний час.
Ціллю росіян виявився ударний гелікоптер Ка-52 “Алігатор”, який перебуває на озброєнні російської армії. У Страткомі ЗСУ також підтвердили цю інформацію.
Окупанти заявили, що внаслідок “конфузу” екіпаж вертольота вижив. Збиття трапилося у перші дні грудня.
“Протиповітряна оборона – надійна та міцна. Якщо збивати дружні цілі, звичайно”, – підписали пропагандисти.
- Найманці приватної військової компанії “Ліга”, яка є частиною ПВК “Вагнер”, прибули на північний кордон України для підготовки провокації. Ймовірно, вони планують обстріляти територію Білорусі та звинуватити у цьому Збройні сили України.