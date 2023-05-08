У Донецькій області викрито двох російських інформаторок. Одна з агенток працювала на ПВК "Вагнер", які штурмують Бахмут.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Агентки “зливали” росіянам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донецької області. Затриманими виявилися мешканка Бахмутського району та Слов’янська.

У першому випадку жінка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій. Ще вона “зливала” маршрути переміщення українських військ поблизу райцентру.

“Вагнерівцям” вона передавала інформацію через своїх знайомих, які проживають в Росії. У Telegram вона надсилала розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах.

Жителька Слов’янська перебувала на прямому “зв’язку” з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті. Вона познайомилася з ним через заборонену російську соцмережу “Однокласники”.

За його російського військового зловмисниця передавала російським військовим дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста. Зокрема вона надала координати місцевої поліклініки та однієї зі шкіл.

Співробітники СБУ затримали обох фігуранток під час виконання ними ворожих завдань. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів, але додатково про статті за якими порушили кримінальне провадження не йшлося. Нині затримані перебувають під вартою.