Служба безпеки України затримала на Запоріжжі російського агента, який шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Джерело: СБУ.

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя.

Зловмисником виявився експосадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію.

На початку березня 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ РФ для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону.

Насамперед окупантів цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Також агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області.

Для збору інформації зловмисник об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона.

За кожне виконане завдання йому гарантували грошову винагороду у розмірі від 2 до 5 тис. грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.

Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну “посаду” в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

Слідство встановило, що у поле зору ФСБ він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах “Вконтакте” та “Одноклассники”.

Подальша комунікація з агресором проходила у месенджерах.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.