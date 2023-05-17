Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Після звільнення Херсона, жінка, за вказівкою окупанта, залишилась у місті та продовжила працювати у лікарні для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
Затримана збирала для росіян дані про українських військових, котрі лікувались у медзакладі.
Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру.
Російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні звіти до ФСБ через месенджер.
Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту.
Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників в одній з антиукраїнських груп у Telegram.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зараз вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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