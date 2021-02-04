Про це повідомила пресслужба Запорізької облдержадміністрації.
“Розпорядженням голови облдержадміністрації Олександра Старуха 5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам’ять про трьох пацієнтів та лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні“, – йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим на території області буде приспущено Державні Прапори України на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, скасовано всі розважальні заходи, внесено зміни до програми теле- та радіомовлення.
- 3 лютого о 23:25 у Запоріжжі сталася пожежа на першому поверсі лікувального корпусу обласної інфекційної лікарні. У пожежі загинуло четверо людей.
- За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження через пожежу, що сталася на території Запорізької обласної інфекційної лікарні, де загинули лікар та три пацієнтки.