У Запорізькій області 5 лютого оголошено день жалоби у пам'ять про загиблих в результаті пожежі в обласній інфекційній лікарні.

Про це повідомила пресслужба Запорізької облдержадміністрації.

“Розпорядженням голови облдержадміністрації Олександра Старуха 5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам’ять про трьох пацієнтів та лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні“, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим на території області буде приспущено Державні Прапори України на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, скасовано всі розважальні заходи, внесено зміни до програми теле- та радіомовлення.