Станом на понеділок, 16 листопада, на COVID-19 хворіють 2448 військовослужбовців Збройних сил України

Про це повідомляє у Facebook командування Медичних сил ЗСУ.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 330 військових, у 125 із них термін ізоляції спливає у найближчі три доби.

Упродовж доби 15 листопада в ЗСУ зареєстровано 42 нових випадки зараження коронавірусом. З них госпіталізовано 1 військовослужбовця до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримуює необхідне лікування.

Вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа: Львівська область – 11 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України

Миколаївська, Київська та Сумська області – по 6 військовослужбовців

Житомирська область – 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України

Чернігівська область – 2 військовослужбовця

Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська область – по 1 військовослужбовцю Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом за час пандемії від коронавірусу вилікувалися 5439 військовослужбовців ЗСУ, 23 військових померли.