Про це повідомляє у Facebook командування Медичних сил ЗСУ.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 330 військових, у 125 із них термін ізоляції спливає у найближчі три доби.
Упродовж доби 15 листопада в ЗСУ зареєстровано 42 нових випадки зараження коронавірусом. З них госпіталізовано 1 військовослужбовця до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримуює необхідне лікування.
- Львівська область – 11 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України
- Миколаївська, Київська та Сумська області – по 6 військовослужбовців
- Житомирська область – 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України
- Чернігівська область – 2 військовослужбовця
- Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська область – по 1 військовослужбовцю
Загалом за час пандемії від коронавірусу вилікувалися 5439 військовослужбовців ЗСУ, 23 військових померли.
- За минулу добу, 15 листопада, в Україні зафіксовано 9832 нових випадків COVID-19. Захворіли 354 дитини і 360 медпрацівників.