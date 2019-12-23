Про це повідомляється на сторінці Представництва Президента України в Криму.
“Будь-який в’їзд/виїзд до тимчасово окупованого Криму має відбуватися тільки за погодженням українською стороною і через КПВВ на адміністративній межі”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, в Представництві Президента засудили візит Володимира Путіна до Криму 23 грудня, який відбувся без узгодження з Україною.
Дії президента Росії назвали грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України російською стороною.
“Наголошуємо, що жодні дії РФ щодо Криму не змінять закріплений в Конституції України та міжнародно-визнаний статус Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, як невід’ємних частин території України”, – сказано в повідомленні.
- Раніше в організації “Кримська солідарність” заявили, що десятьох незаконно ув’язнених кримських татар етапують в невідомому напрямку.