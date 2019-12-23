Представництво Президента України в Криму опублікувало заяву з приводу відкриття залізничного сполучення в тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляється на сторінці Представництва Президента України в Криму.

“Будь-який в’їзд/виїзд до тимчасово окупованого Криму має відбуватися тільки за погодженням українською стороною і через КПВВ на адміністративній межі”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Представництві Президента засудили візит Володимира Путіна до Криму 23 грудня, який відбувся без узгодження з Україною.

Дії президента Росії назвали грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України російською стороною.

“Наголошуємо, що жодні дії РФ щодо Криму не змінять закріплений в Конституції України та міжнародно-визнаний статус Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, як невід’ємних частин території України”, – сказано в повідомленні.