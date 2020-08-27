В Офісі Президента пояснили, чому використовували пісні українських виконавців на концерті в честь Дня Незалежності без їх дозволу.

Про це пише пресслужба Офісу Президента.

Там повідомили, що використання пісень у форматі попурі дозволено законом.

В ОП пояснили, що згідно з пунктом 9-1 статті 21 закону про авторське право і суміжні права, таке використання дозволяється без попередньої згоди автора, але із зазначенням його імені і джерела запозичення.

Проте в трансляції самого концерту були вказані тільки назви композицій, без імен авторів. В ОП пишуть, що для дотримання закону публікують список авторів зараз і представили ролик з новими титрами.

“Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України” Про авторське право і суміжні права “дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів в декількох форматах, в тому числі у форматі попурі, за умови, якщо вказано ім’я автора і джерело запозичення “, – пише пресслужба ОП.