Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до України увага буде акцентована на економічній співпраці двох країн в питаннях розвитку інфраструктури.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

Візит призначений на 12-13 жовтня.

“Президент Польщі відвідає не тільки Київ, а разом з президентом Зеленським відвідає Одесу, де буде проведений окремий бізнес-захід, спрямований на інфраструктурну тематику. Буде підписана низка угод щодо нашої морської інфраструктури”, – сказав Ігор Жовква.

Жовква зазначив, що тематика українсько-польських відносин крім розмов про політику, історію тепер розширюється і економічне співробітництво.

Заступник голови ОПУ нагадав, що візит Дуди до України планувався ще навесні 2020 року, так як польський президент вперше за останні три роки відвідує Україну. У 2017 році Дуда був в Харкові, а в Києві останній раз – в 2016 році.