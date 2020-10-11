Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
Візит призначений на 12-13 жовтня.
“Президент Польщі відвідає не тільки Київ, а разом з президентом Зеленським відвідає Одесу, де буде проведений окремий бізнес-захід, спрямований на інфраструктурну тематику. Буде підписана низка угод щодо нашої морської інфраструктури”, – сказав Ігор Жовква.
Жовква зазначив, що тематика українсько-польських відносин крім розмов про політику, історію тепер розширюється і економічне співробітництво.
Заступник голови ОПУ нагадав, що візит Дуди до України планувався ще навесні 2020 року, так як польський президент вперше за останні три роки відвідує Україну. У 2017 році Дуда був в Харкові, а в Києві останній раз – в 2016 році.
- Нагадаємо, Верховний суд Польщі підтвердив законність липневих виборів президента, у яких із відривом у 2,5% переміг чинний президент Анджей Дуда.
- Анджей Дуда став президентом Польщі вдруге. #Букви розповідали, що відомого про польського лідера, та про його ставлення до України.