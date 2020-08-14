Сьогодні в ЗМІ була оприлюднена інформація, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак нібито вимагає від голови і чотирьох членів Центральної виборчої комісії написати заяви про відставку. На Банковій це спростовують.

Новину про Єрмака сьогодні опублікувало видання “Дзеркало тижня” з посиланням на свої джерела в ОПУ.

У публікації йдеться, що сьогодні в ОПУ нібито були запрошені голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, секретар ЦВК Олена Гатаулліна і ще три члени Центрвиборчкому для бесіди з головою Офісу Андрієм Єрмаком. Під час зустрічі голова Офісу нібито вимагав, щоб всі п’ятеро написали заяви про відставку у зв’язку з тим, що вони “люди Богдана”.

Видання з посиланням на джерела пише, що “єдина формальна причина подібної вимоги, яку озвучив Єрмак членам ЦВК, – “бажання президента”.

Як стверджують журналісти, голова і члени ЦВК відмовилися писати заяви про відставку “у зв’язку з відсутністю будь-яких офіційних причин”.

На дану публікацію відреагували в прес-службі Офісу президента, спростувавши всю викладену інформацію.

“Фактчекінг не може бути порожнім словом для ЗМІ, якщо вони претендують на повагу в суспільстві. Просто перевірте – не було зустрічей в Офісі президента чи десь іще з членами ЦВК, як про це “повідомив” сайт zn.ua. Жодних команд, намагання втрутитися чи іншого подібного спілкування з членами ЦВК – всього цього не було. Ваші джерела вас обманули”, – йдеться в повідомленні ОПУ.

На Банковій зазначили, що Центральна виборча комісія є “незалежним органом і як інститут має все, що необхідно для самостійної роботи”.

“Якщо комусь потрібен скандал, то ви хоча б матеріали для “малювання” скандалів підбирайте ретельніше, а то навіть якось нецікаво”, – підсумували в ОПУ.